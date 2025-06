Francisco Vidal defiende la importancia de preservar TVN y afirma que la señal "debe tener un financiamiento mixto"

El presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, defendió la importancia de preservar la señal estatal, que enfrenta serias deudas hace años, y después de que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, propusiera “reducir su operación al mínimo”.

En conversación con radio Cooperativa, el exministro sostuvo que “por primera vez desde 1990, la existencia o no de TVN está en el debate político, en el marco de una campaña presidencial”, junto con denunciar que Matthei divulgó “desinformación”.

“TVN tiene una misión pública, determinada por ley desde 1992, que se expresa concretamente en algo que no hacen los otros canales. Son a lo menos cinco espacios: la señal internacional, los nueve centros regionales, el canal cultural infantil, la señal de archivo, y más de 200 torres diseminadas en el país para que la gente prenda la televisión. Eso no lo hace ningún otro canal en Chile”, explicó.

“Hay que agregarle que esa emisión pública, en términos de información, está definida por el pluralismo de todo tipo, que se expresa en la señal de noticias principal, y en el canal 24 Horas. Eso es TVN”, complementó.

“TVN es el único canal público del mundo donde la legislación -derivada de la correlación de fuerzas del 92- determinó que tenía que autofinanciarse. ¿Cómo se financian las radios, los diarios y los canales? Con la publicidad, y la publicidad ha aumentado, pero el gran cambio es que hace 20 años, el 1% se derivaba hacia Internet, y el año pasado, se transformó en el 52%”, indicó Vidal.

Aludiendo a la crítica de Matthei contra la programación del canal, precisó: “Mucha gente no sabe, y todos los días (reclama) ‘¿por qué mis impuestos mantienen el Chavo del 8?’ No, ciudadanos. En Chile, ni un solo peso del Presupuesto de la Nación financia TVN hasta ahora”.

“La gente sigue viendo televisión abierta. Antes de ayer, los noticieros centrales, sumando los cuatro canales grandes, me dan más de 2 millones y medio de personas informándose de lo que pasa en Chile y en el mundo. ¿Cómo no va a ser relevante que, en un sistema donde está todo privatizado -legítimamente, con sus respectivas líneas editoriales-, no se preserve un canal de carácter público, que, por ley, por su gobierno corporativo, está obligado a ser plural? Ese es el valor de TVN”, insistió el director ejecutivo.

FINANCIAMIENTO: “EL ESTADO TIENE LA PALABRA”

Vidal reafirmó que, al aumentar los costos y reducirse los recursos a la mitad en 20 años, el funcionamiento de TVN “se hace inviable. Y por eso es que en mi presentación al Senado hace como dos meses, con el acuerdo del directorio completo -derecha e izquierda-, le dijimos al Estado: se acabó, no podemos seguir endeudándonos para funcionar. El Estado tiene la palabra”.

“El Presidente Piñera fue el primero que se dio cuenta de que el modelo de 1992 no era viable, y mandó un proyecto de ley, por primera vez en la historia de TVN, para que el Presupuesto de cada año contenga un aporte desde el Estado. Y el Presidente Boric mandó una indicación para subir el monto, pasando de 4 mil millones de pesos a 5 mil 500 millones”, recordó Vidal.

Mientras que la tramitación de la reforma avanza lentamente en el Congreso, el presidente del directorio señala que “TVN debe tener un financiamiento mixto. O sea, seguir concursando en el mercado con el resto de los canales por la entretención e información, pero recibir un financiamiento para aquello que sólo hace TVN, que son los cinco temas que mencioné antes”.

