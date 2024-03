Francisco Reyes sobre su rol como jurado en Got Talent Chile: “No lo tomo a la chacota ni me hago el choro”

El actor nacional Francisco Reyes, ya hizo su debut como jurado en lo que fueron las grabaciones del programa buscatalentos de Chilevisión, “Got Talente Chile”, totalmente alejado de las producciones nacionales, que nos tiene acostumbrados como audiencia.

En conversación con CHV Noticias, el intérprete aseguró que su paso por el programa, ha sido “un desafío en ese sentido. Me pareció interesante y entretenido, y además significa trabajo”, aseveró.

Sobre como ha sido evaluar a los participantes, Reyes es enfático en señalar que: “Hay veces que llegan unos personajes que son más bien atractivos por lo freak que son, pero que artísticamente no tienen oportunidad y ahí, bueno, uno se divierte con ellos, pero obviamente es no. Cuando hay expectativas reales del participante, de desarrollarse como artista, ahí es súper difícil decir no porque soy totalmente contrario de frenar ilusiones o impulsos”.

“A veces es súper doloroso porque tú te das cuenta que a pesar de que haya voluntad, deseo, anhelo o pachorra, no hay capacidad nomás y ahí hay que decir el no y tratar de ser lo menos hiriente posible, lo más cuidadoso, en mi caso por lo menos, y contener de la mejor manera ese no", agregó.

Al ser consultado, por lo que más le ha gustado, Reyes asegura que: “Es justamente tener la capacidad y claridad de poder decir sí o no. Eso es un ejercicio muy potente, en mi caso, porque yo me lo tomo en serio. No me lo tomo a la chacota ni me hago el choro, ni pinto el mono. Trato de ser lo más honesto posible, que es lo que corresponde. Me ha desafiado”.

Sobre como se ha llevado con sus otros compañeros y compañeras jurado: Leonor Varela, Diana Bolocco y Antonio Vodanovic, el actor aseveró que: “Cuando me meto en un espacio laboral, obviamente me dispongo de la mejor manera posible, porque o si no es una lata. Así que trato de llevar bien, pero no falsamente. Llevarme bien con toda la gente con la cual trabajo, ya sea el jurado como con todo el equipo técnico. Es mi forma de llevar la vida adelante. Y en este caso particular me parece atractivo enfrentarse a vidas que son muy distintas a las tuyas, en sentido laboral… conocer personas nuevas”.



