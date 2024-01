Francisco Melo y su peor personaje en pantalla: “Pensé que era mi debut y despedida”

El actor nacional Francisco Melo, llegó hasta el matinal de TVN “Buenos Días a Todos” a conversar sobre el próximo estreno de la segunda temporada de la serie “La Cacería”.

En su visita, el intérprete recordó su paso por la estación televisiva, en la cual fue parte de una serie de exitosos proyectos, señalando que “el solo hecho de llegar al canal, bajar al estacionamiento, cada rincón, son muchas las historias, los momentos de todo tipo. Son muy gratos, tuve la suerte de formar parte de un equipo emblemático”.

“Está lleno de chascarros, de muchas cosas, de gente que ya no está, entonces es fuerte caminar por estos pasillos pese a que yo me fui hace unos seis años de TVN”, continuó con su relato.

Bajo este contexto, los animadores del espacio matutino Eduardo Fuentes y Simón Oliveros le recordaron a Melo imágenes de su primera teleserie en la señal pública: “Estúpido Cupido”.

“¡Cáchate las imágenes!”, exclamó entre risas al verse interpretando a Peter O’ Kelly, al que definió como su peor personaje. “Pensé que era mi debut y despedida, porque para mi gusto fue de lo peor que he hecho en la tele”, reveló entre risas.

“Fue la primera teleserie (que hice) en TVN, hice una cosa chiquitita en el 13, tiene que haber sido en 1995… qué mal. Éramos bueno para (bromear), se generaban estas comuniones durante mucho tiempo, más encima con viajes”, añadió.

“Peter O’ Kelly fue un personaje de Estúpido Cupido que yo no me acomodé, no lo supe hacer. Es como cuando hay personajes que te quedan con la camisa perfecta. Peter O’ Kelly no fue una camisa, fue muy incómodo hacerlo”, concluyó sobre su papel en la producción dirigida por Vicente Sabatini.

