Francisco Kaminski se refiere a duros dichos de diputada Cordero quien lo calificó de "estafador": "Me da risa y pena la señora"

El animador Francisco Kaminski no se quedó en silencio ante las recientes declaraciones de la diputada y psiquiatra María Luisa Cordero, quien lanzó un controvertido comentario sobre él durante su participación en el programa Todo va a estar bien, emitido por Vía X.

Durante el espacio televisivo, la parlamentaria se refirió al exlocutor de Radio Corazón con una apreciación que rápidamente generó revuelo, desatando una tajante reacción por parte de Kaminski.

Tras ser preguntada por el caso de Kamisnki, la parlamentaria señaló: "Un estafador. ¿Cuál es la definición de estafador de la Real Academia Española? Aquel que pide prestado y no lo devuelve. Así de simple, en castellano antiguo".

"Pasaba a preguntar la hora y pedía prestado. Las tontas no más que se meten con un estafador", agregó Cordero.

"Le hace falta un escarmiento... no sé qué le tiene que pasar para que la corte de pedir plata (...) ¿usted espera que una persona con este perfil lo pase bien?", complemento la psiquiatra.

LA RESPUESTA DE FRANCISCO KAMINSKI

Dedido a estos polémicos dichos, Francisco Kaminski no dudó en guardar silencio y le respondió irónicamente a María Luisa Cordero a través de un comentario de Instagram.

"Qué se puede esperar de una persona como la Doctora Cordero. Nada que decir. Jajaja, eso me produce. Risa y pena la señora", expresó el exlocutor radial.

