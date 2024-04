Francisco Kaminski sale en defensa de Camila Andrade y niega infidelidad ante polémico quiebre con Carla Jara

Días atrás se dio a conocer sobre la separación del locutor radial Francisco Kaminski y la ex chica “Mekano” Carla Jara, quienes confirmaron que pusieron fin a su matrimonio tras 7 años, y más de una década juntos.

En primera instancia trascendió que el quiebre se había dado en buenos términos, lo que fue desmentido por la comunicadora, quien apuntó a una tercera persona, la que estaría vinculada a la vida laboral de Kaminski, quien le habría sido infiel.

Sin embargo, el conductor del programa “La Caja de Pandora” de La Red, asegura que esto no sería cierto, y que no existe otra persona involucrada. “No hay engaño, amigo. No quiero más. De verdad. Ha sido muy difícil para todos y hay gente pagando aquí por nada”, enfatizó en conversación con el periodista Sergio Rojas.

En esta línea, fue el nombre precisamente de su compañera de conducción en el espacio televisivo, la ex Miss Chile Camila Andrade, el que salió a la luz, ya que la modelo también término su romance en la misma fecha que el locutor radial.

Ante esto, Kaminski decidió alzar la voz y salir a responder la ola de rumores con una férrea defensa a la ex "Calle 7", asegurando en conversación con Rojas que “Camila no tiene nada que ver en mi término del matrimonio”, mientras que Andrade ha mantenido silencio.

PURANOTICIA