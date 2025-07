Francisco Kaminski reveló que último detenido por crimen del "Rey de Meiggs" lo llamó tras el asesinato

Francisco Kaminski entregó su testimonio ante Fiscalía en el marco de la investigación por el asesinato del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Según reveló T13, el animador de televisión declaró que conocía a la víctima más o menos del 2015. "Los primeros contactos que tuve con él se debieron a que existían comerciantes de Meiggs, importadores y cosas así que compraban publicidad para la radio, en la cual yo me desempeñaba en ese entonces (...) ahí comenzamos de alguna manera a relacionarnos un poco más allá de una relación comercial", relató.

"Cuando yo aportaba capital, me refiero que, por ejemplo, en un evento X, por decirlo de alguna manera, a mí me faltaban 30 millones de pesos y esta persona me preguntaba y me decía que me los iba a prestar y ¿qué ganaba él? Bueno, yo le dije, 'Te doy 5 millones'. Y le terminaba pagando 35, en vez de 30. Una especie de utilidad al negocio. Básicamente eso eran los negocios que hice con él", comentó.

Además, reconoció que mantenía una deuda pendiente con el “Rey de Meiggs”, la cual "asciende a la suma de 45 millones de pesos en dinero, lo cual, la verdad, lo ocupé por un evento que tengo en septiembre de este año por la instalación y funcionamiento una fonda (...) Ese dinero José (Felipe) me lo facilitó el mes de marzo del 2025 y teníamos acordado el pago para después del 10 de octubre".

En cuanto a cómo se enteró del crimen, Kaminski admitió que fue el propio Wilson Verdugo, sindicado como el autor intelectual del asesinato, quien contó del fallecimiento.

"Yo estaba con mi hijo en un restaurant. Lo voy (fui) a retirar un poco antes del colegio, llamándome por teléfono Wilson, quien me señaló que al José (Felipe) le habían puesto un balazo, a lo que le consulto: "¿Pero cómo había sido posible?", respondiéndome él que otro mismo le había dicho a él que parece que lo venían siguiendo del banco, que venía con plata y se la habían quitado y que iba a ir él al lugar a ver qué onda. Ahí yo le dije que estuviera tranquilo, él me respondió que sí y que después me iba a llamar, cosa que nunca hizo. Yo después me enteré por la prensa todos los detalles por lo que salió en televisión”, señaló.

