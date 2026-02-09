Francisco Kaminski es sorprendido besando a misteriosa mujer en hotel de Santiago

Mientras el mundo estaba pegado a la pantalla con el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, Primer Plano sacudía la farándula chilena con un misterio que tenía a todos hablando: una foto filtrada de un polémico famoso, visto a los besos en la terraza de un hotel capitalino.

El programa de CHV, que la noche del domingo estuvo por primera vez conducido solo por Francisca García Huidobro sin Julio César Rodríguez, mantuvo la intriga hasta el final antes de mostrar la imagen que todos esperaban. Y el momento no decepcionó: Francisco Kaminski fue captado en una escena que mezcla tensión y pasión, discutiendo pero a la vez besando a una mujer.

En el registro se puede ver al ex de Camila Andrade con un vaso en la mano, sosteniendo una acalorada conversación con su acompañante, quien a ratos lo aleja, pero luego lo abraza y lo besa. La gran pregunta que todos se hacen ahora es: ¿será esta su nueva conquista? Hasta el momento, Kaminski no se ha referido públicamente al episodio, dejando que la especulación siga su curso.

