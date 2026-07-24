Francisco Kaminski desmiente acusaciones sobre su situación económica: "Yo tengo trabajo y nunca nadie me ha mantenido"

Francisco Kaminski volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que en el programa No es lo mismo, de Tevex, se afirmara que atravesaría un complejo momento financiero, que no tendría un trabajo estable y que dependería económicamente de su actual pareja, Stephanie Finney, e incluso de una familiar de la tercera edad.

Las declaraciones fueron realizadas por el panelista Maxi Fuentes, quien sostuvo que el exanimador estaría viviendo en Viña del Mar con el respaldo económico de su pareja.

''Creo que Kaminski está recibiendo pensión de la polola, creo que a la mujer la manda a trabajar (...) está viviendo en el departamento de ella, creo que no tiene ni para hacer cantar a un ciego'', aseveró el opinólogo.

En la misma intervención, Fuentes vinculó esta supuesta situación económica con el pago de la pensión alimenticia de 1 millón 800 mil pesos mensuales correspondiente al hijo que Kaminski tiene con Carla Jara.

''Como no está recibiendo ni uno (...) él está viviendo en Viña y le está pechando todo, y saben qué, la que está pagando es la abuelita, no sé si es paterna o materna'', agregó en pantalla.

Además, durante el programa se comentó un supuesto distanciamiento familiar de Stephanie Finney producto de la relación con Kaminski, y también se reflotó el rumor de un presunto préstamo por 300 millones de pesos.

Tras la repercusión de estos dichos, Francisco Kaminski decidió romper el silencio y desmentir categóricamente las versiones sobre su situación económica y personal.

En conversación con el medio Lima Limón, el comunicador apuntó directamente contra el panelista de Tevex y negó recibir apoyo financiero de terceros.

''Puras mentiras como siempre. ¿Qué más se puede esperar de Maxi Fuentes? Yo tengo trabajo y nunca nadie me ha mantenido'', enfatizó de entrada.

Finalmente, el animador manifestó su molestia por la difusión de este tipo de informaciones sin una verificación previa.

''Es lamentable que sigan inventando cosas y publicando cosas sin ir a la fuente'', concluyó, dando por cerrada la controversia.

Hasta el momento, ni Stephanie Finney ni las demás personas mencionadas durante el programa televisivo se han referido públicamente a estas afirmaciones.

PURANOTICIA