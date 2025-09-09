Francisco Kaminski desata rumores de ingreso a nuevo reality tras enigmática foto en Mega

Francisco Kaminski sorprendió a sus seguidores al activar una caja de preguntas en Instagram, espacio que aprovechó para referirse a distintos temas que han marcado su vida en los últimos meses.

El comunicador fue directo al confirmar que no ha retomado su relación con Camila Andrade, despejando así rumores sobre una posible reconciliación tras el escándalo mediático que protagonizó por su vínculo con el asesinado "Rey de Meiggs".

En la misma dinámica, Kaminski también abordó su situación económica. Reconoció que ya ha saldado parte de sus deudas y aseguró estar trabajando activamente para dejar atrás las que aún mantiene pendientes.

Pero una de las respuestas que más llamó la atención tuvo que ver con una inesperada insinuación.

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a participar en un reality, el exconductor respondió con una misteriosa imagen: el logo del canal Mega reflejado en una ventana, lo que encendió las especulaciones sobre un posible ingreso a la televisión de telerrealidad.

La imagen publicada por Kaminski no tardó en generar revuelo entre sus seguidores, desatando especulaciones sobre una posible negociación con Mega para sumarse a un nuevo reality show. ¿Podría tratarse de El Internado, el próximo proyecto de encierro de la señal?.

Sin embargo, también existe otra posibilidad. El reflejo del logo de Mega en la fotografía podría deberse simplemente a una visita a las instalaciones del canal, considerando que Kaminski será parte del programa Only Friends este sábado, donde compartirá panel con Katherine Orellana, Kathy Salosny e Iván Arenas.

