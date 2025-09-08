Francisco Kaminski aclara el estado de sus deudas y de supuesta reconciliación con Camila Andrade: "Dando la cara"

En medio de crecientes especulaciones sobre una posible reconciliación con Camila Andrade, Francisco Kaminski decidió romper el silencio y zanjar los rumores.

Las versiones sobre un reencuentro entre ambos cobraron fuerza en las últimas semanas, especialmente luego de que se difundieran imágenes de la modelo en el departamento que compartía con el comunicador.

La situación generó aún más atención debido a la reciente polémica que involucró a Kaminski, relacionada con su vínculo con el fallecido "Rey de Meiggs".

Sin embargo, este lunes, a través de su cuenta de Instagram y respondiendo a una pregunta de sus seguidores, Kaminski fue enfático: está soltero y no ha retomado su relación con Andrade.

"Sigues con Camila?" le preguntó un seguidor, donde el respondió con un "no".

Además, el exlocutor radial aprovechó de dejar claro sobre sus deudas.

"¿Pagaste tus deudas?", le preguntaron.

"Algunas si, y estoy trabajando para terminar lo antes posible de saldar todo. Dando la cara siempre", respondió Francisco.

En medio de la compleja etapa que atraviesa, tanto en lo personal como en lo financiero, Francisco Kaminski reveló que su principal impulso para seguir adelante ha sido su hijo Mariano. Así lo dio a conocer a través de redes sociales, donde respondió preguntas de sus seguidores.

El comunicador aseguró que toda la controversia en la que se ha visto involucrado le ha dejado importantes lecciones. Ante la consulta de un usuario sobre qué aprendizajes extrae de este periodo, Kaminski afirmó que ha tomado esta experiencia como una instancia de crecimiento.

"Me dejó la humildad. Aprendí que no todo lo que duele es injusto, a veces es necesario para crecer. También aprendí a soltar, aceptar y seguir. Incluso en el caos, algo te está formando", añadió.

