Francisco dejó su legado a Vivi en “Gran Hermano”: “Nunca logré encajar con ella”

La noche de este martes, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su reality “Gran Hermano”, donde se dio a conocer el legado del último jugador eliminado del encierro: Francisco Arenas.

Lo anterior consiste en dejar dos votos extra para un participante en la próxima nominación, sin embargo Arenas aprovechó la instancia para mandarle un cariñoso saludo a la “Familia Lulo” al interior del programa.

“Me gustaría mandar un mensaje para Coni y Pincoya, les quiero decir que los quiero mucho, les quiero dar harta fuerza y harto ánimo, buena vibra y buenas energías, sobre todo para ti Coni, échale para adelante porque se puede, eres una gran persona, vence todos los miedos que tengas, te tengo fe”, comenzó relatando.

Continuando con su legado, Arenas expresó que este sería para Viviana Acevedo, “porque nunca logré encajar con ella, siempre que la miraba de frente yo es como que me corría la mirada, nunca me enfrentó la mirada de frente. No tengo nada contra ella, solamente la afinidad como dijo ella una vez, no había mucha afinidad, así que mis dos votos son para ella”.

Ante esto, la profesora de Educación Física aseguró que esta decisión de Francisco no la tomaba por sorpresa, “la verdad es que yo tenía un 90% de que iban a ser para mí, para dejar en claro, lo que haga yo acá adentro de la casa es cosa mía, no tienen porqué hablar gente de afuera y tampoco nunca le corrí la mirada, en cambio, siempre lo miraba a los ojos, podría decir lo mismo de él, pero no lo voy a hacer, está bien que sea por afinidad, es cosa de él, le deseo éxito afuera y nada, es un juego”.

