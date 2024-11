Francisca Valenzuela y Daniel Matamala se convirtieron en padres: confirman el nacimiento de su bebé

La cantante chilena, Francisca Valenzuela, se convirtió en madre la jornada del día lunes, según el portal Infama.

“Fran Valenzuela y Daniel Matamala anoche recibieron a su hija en una clínica del sector oriente de Santiago”, confirmó el medio a través de sus redes sociales.

En el mes de agosto, la artista confirmó su embarazo, cuando ya tenía seis meses de gestación. “Viviendo una nueva etapa, un nuevo comienzo”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos que ya se le notaba embarazada.

Hace unos meses atrás, en una entrevista con el podcast mexicano, “Sensibles y Chingonas”, Valenzuela también habló sobre su maternidad.

Al ser consultada con respecto a si era su sueño ser madre, la cantante confesó que “no sé si era mi sueño, en realidad, yo creo que me he ido acercando al sueño porque me doy cuenta que es importante para mí, pero no siempre me di cuenta de que era importante”.

“Lo miraba como algo lejano que podía ser, pero también podía no ser”, confesó. “Eso empezó a pasar de más grande, de adulto (...) pero para nada era como que yo era niña o adolescente, o a mis 20, y decía ‘sí, alguna vez me voy a casar y tener hijos’”.

Cabe mencionar que es el primer hijo de Francisca y además, hasta el momento, ni la artista ni su pareja se han referido al nacimiento de su bebé.

PURANOTICIA