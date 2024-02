Francisca Merino reconoció que estuvo en una relación sentimental con famoso rostro homosexual

La conductora de televisión Francisca Merino, destapó un curioso pasaje de su vida, y es que reveló que cuando tenía 23 años, vivió un intenso romance con un destacado rostro nacional y estuvo realmente enamorada, pero no sabía un secreto de él: era homosexual.

En el programa "Tal Cual" de TV+, la también actriz empezó a recordar: "Bueno yo era chica, tenía 23 años. Y la verdad que fue súper simple. Yo siempre pololié con hombres muy autoritarios, cachai. Como no te vistai así, has esto, has esto otro, y con esta persona éramos como dos amigos, ¿cachai?".



La ex “SQP” hizo memoria sobre esa persona, de la cual nunca dijo su nombre, y relató partes de su vida íntima con él: "Éramos como dos amigos, una excelente sexualidad, pero yo no sentía esa cuestión como del macho alfa, como manducón. Y eso me acomodó increíble y me enamoró así, profundamente".



Sin embargo, y al pasar el tiempo, cercanos le empezaron a contar que esa persona era gay y él mismo se lo admitió: "Él no me lo decía porque él tampoco lo tenía claro en esa época. Nunca me lo dijo (...) Yo no sabía que era gay, pero me lo dijeron amigos. Yo estuve súper enamorada"

Sobre que hizo tras terminan su relación, relató que no fue fácil: "me costó mucho soltarlo porque sufrí harto, y de hecho ese fue mi segundo viaje a la India, porque me tuve que meter a meditar por lo menos 40 días".

