Francisca Imboden aclaró su postura política y defiende gestión de Presidente Boric: “No funciona tan mal este país, a mí me gusta”

En una reciente entrevista con The Clinic, la actriz, Francisca Imboden abordó el escenario político actual del país y entregó definiciones claras sobre su postura de cara a las próximas elecciones.

La intérprete, quien fue parte de la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021, destacó que mantiene una mirada positiva sobre el país: "yo siento que no funciona tan mal este país, a mí me gusta este país" afirmó.

Aunque reiteró su aprecio por el actual jefe de Estado, Imboden reconoció que su gestión no está exenta de críticas: "hay aspectos criticables" puntualizó.

Bajo esta misma línea, la intérprete nacional indicó las cosas que valora del Gobierno: "La reforma laboral y las 40 horas de la Jeannette Jara. La ley 'Papito Corazón' (Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos), que es importantísima. Yo siento que no funciona tan mal este país, a mí me gusta este país, todos lo hacen bien y mal. Y no creo que uno no pueda salir de su casa o que este país se esté cayendo a pedazos".

Luego, para cerrar, Imboden fue consultada por sus preferencias para las próximas elecciones, donde respaldó la candidatura de Jeannette Jara.

"Dentro de los candidatos al que tiene más propuestas que tengan que ver con el bien común y la única candidata que veo con propuestas que tienen que ver con el bien común es Jeannette Jara", sentenció Francisca.

Finalmente, agregó: "¿Y si no pasa? (a segunda vuelta). Bueno, hay que ver entre los que pasan quién tiene más cosas en común conmigo y votaré por esa persona".

