Francisca García-Huidobro renuncia a Mega tras dos años en el canal: ¿Cuál será su nuevo proyecto?

Mega confirmó que Francisca García-Huidobro dejará el canal a partir del próximo viernes 26 de diciembre, poniendo punto final a una etapa de dos años que no pasó desapercibida.

La actriz y figura televisiva, conocida como la “Dama de hierro”, aterrizó en Mega en 2024 con una misión de alto impacto. Lideró la Gala del Festival de Viña del Mar y además el espacio de farándula "Only Fama". Más tarde, sumó un nuevo desafío al integrarse al reality "El Internado", que aún se mantiene en pantalla.

Desde la señal privada despidieron su salida con palabras cargadas de agradecieminto: "Le agradecemos el entusiasmo, el cariño y el compromiso que entregó en cada uno de los proyectos de los que formó parte".

¿Qué pasará con Fran García-Huidobro?

En el programa "Sígueme" de TV+ aseguraron que Francisca García-Huidobro tendría listo su regreso a su antigua casa televisiva, Chilevisión, donde no solo la conocen bien, sino que ya la estarían esperando con más de un proyecto.

Según revelaron en el espacio farandulero, la actriz volvería a aparecer en pantalla a fines de enero de 2026 y tendría un rol protagónico, ya que se integraría a la conducción de "Primer Plano" junto a Julio César Rodríguez y además sería parte del jurado de "Fiebre de baile".

PURANOTICIA