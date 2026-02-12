Fran Virgilio se sincera sobre la infidelidad de Karol Lucero y el doloroso quiebre: “Estaba bloqueada”

A meses de que se hiciera pública la infidelidad de Karol Lucero —quien reconoció haberle sido infiel a Fran Virgilio con la DJ Isi Glock—, la influencer decidió romper el silencio y referirse abiertamente al quiebre que puso fin a una relación de siete años y a un matrimonio que duró nueve meses.

Fue en el más reciente capítulo de “Sin Editar”, el programa de Pamela Díaz, donde Virgilio abordó por primera vez en profundidad uno de los episodios más complejos de su vida. Aunque el tema generó amplia repercusión mediática en su momento, hasta ahora había optado por mantener distancia y no profundizar públicamente.

Al recordar su relación con el comunicador, aseguró que no guarda rencor. “No soy rencorosa ni nada. Duramos 7 años y casados como uno… no hay que casarse”, comentó con franqueza, dejando en claro que, si bien no existen sentimientos de venganza, tampoco mantienen contacto en la actualidad.

La creadora de contenido también reflexionó sobre el aprendizaje personal que le dejó la experiencia y la importancia de la terapia en su proceso. “Si vas a terapia, no caes en relaciones en las que no debes estar”, señaló, enfatizando el trabajo personal que ha realizado tras la separación.

Uno de los momentos más difíciles fue enfrentar la exposición pública del engaño. Según relató, el impacto emocional la llevó incluso a alejarse de las redes sociales. “No podía, estaba bloqueada, era rarísimo porque sentía como que estaba acá y no estaba, aparte de que todo fue público. Es terrible”, confesó, describiendo la sensación de desconexión que vivió cuando estalló el escándalo.

Pese a la dureza del momento, Virgilio destacó el apoyo que recibió tanto de sus cercanos como de sus seguidores. “Que tanta gente estuviera pendiente de mí, me ayudó un montón. Traté de apagar todo el ruido y enfocarme en mí, e igual agradecer todo lo que pasó porque me va a enseñar un montón”, explicó. Ese respaldo, aseguró, fue clave para mantenerse estable y avanzar.

Con el paso del tiempo, la influencer afirma haber transformado el dolor en crecimiento personal. “Crecí mucho como persona, me siento más madura, falta aún camino por seguir pero el apoyo y confiar en mí ayudó mucho en mantenerme estable”, sostuvo.

Hoy, con la relación completamente cerrada, Fran Virgilio asegura estar en una etapa positiva. “No pasa nada, la vida sigue… Me siento en el mejor momento de mi vida”, afirmó, dejando atrás la polémica y enfocada en su bienestar y proyección futura.

