Fran Virgilio rompe el silencio tras su quiebre con Karol Lucero y lanza potente mensaje: “Aléjense de personas que afectan su salud mental”

Tras meses de silencio y luego del escándalo que marcó el fin de su matrimonio por una infidelidad, Fran Virgilio decidió hablar sin filtros sobre cómo ha enfrentado uno de los momentos más duros de su vida: la separación de Karol Lucero.

La influencer encendió las redes al activar la clásica dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, espacio donde una seguidora fue directo al hueso y le lanzó una consulta: "¿Darías tus consejos para superar una ruptura? Te admiro mucho".

La respuesta no pasó desapercibida. Con un extenso y honesto mensaje, Virgilio se abrió como nunca antes y dejó claro que el proceso está lejos de ser simple.

"Sigo en proceso. Por el momento, lo único que les puedo decir es que todo quiebre siempre será una montaña rusa emocional; es normal, solo confíen en el tiempo", escribió de entrada, dejando entrever que las heridas aún no cierran del todo.

Pero no se quedó ahí. En un tono directo y empoderado, entregó una serie de recomendaciones: "Enfóquense en ustedes, hagan cosas que tenían pendientes y/o que les gusten, como pintar, leer, escribir, bailar, algún deporte… y terapia. Jamás te quedes en un lugar donde no te sientes cómoda, no te valoran y respetan".

Para cerrar, Fran puso el foco en una palabra clave que hoy marca su discurso: amor propio. "Con mucho amor propio y terapia van a aprender a poner límites importantes para luego poder formar relaciones desde un lugar mucho más maduro y saludable. Aléjense de personas que afectan su salud mental y esto da para todo tipo de relaciones, como amistades, familiares y amorosas", concluyó.

Un mensaje potente, cargado de indirectas y aprendizaje, que deja claro que Fran Virgilio no solo está reconstruyéndose, sino también dejando el pasado.

PURANOTICIA