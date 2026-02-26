Director del Festival de Viña 2026 descarta censura tras abrupto final de Asskha Sumathra

La sorpresiva salida de Asskha Sumathra del escenario de la Quinta Vergara en la cuarta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desató una ola de reacciones y acusaciones de censura. Sin embargo, desde la dirección del certamen fueron categóricos en descartar cualquier intervención en la rutina de la transformista.

El humor de la comediante —con más de dos décadas de trayectoria— logró “despertar al monstruo”, aunque no por desagrado. Durante al menos 20 minutos, el público pifió insistentemente. Ni las tandas comerciales ni la competencia musical lograron calmar los ánimos. Recién con la presentación de la banda argentina Ke Personajes los gritos disminuyeron, aunque el ambiente quedó marcado por la tensión.

La salida abrupta de Asskha Sumathra generó confusión, ya que en pantalla no quedó claro el cierre de su espectáculo. Frente a la polémica, el director televisivo del festival, Juan Pablo González, fue enfático: “Asskha hizo su show completo, como lo dijo ella en la conferencia de prensa. Hizo el show que ensayamos”.

En conversación con Canal 13, el ejecutivo explicó que el espectáculo se ajustó estrictamente a los tiempos establecidos. “Ella no es una contadora de chistes con un remate claro, y probablemente el público se puede haber confundido con eso, pero fue el tiempo que acordamos. Esto tiene tiempos que hay que ir respetando”, afirmó.

González agregó que la decisión responde a críticas recibidas durante la primera noche del certamen por su excesiva duración. “Una de las críticas que se hizo la primera noche fue que estábamos muy largo y hemos ido haciendo los ajustes noche a noche para que estén de acuerdo a los tiempos”, sostuvo.

Consultado directamente sobre un eventual corte de micrófono, el director fue tajante. Ante la pregunta “¿Descartamos que hubo corte entonces?”, respondió: “No, por supuesto que no”.

Por su parte, el director ejecutivo del festival y entertainment manager de la productora Bizarro, Daniel Merino, también salió al paso de las críticas a través de su cuenta de X. Según explicó, la naturaleza de la rutina dificultó identificar el momento exacto para el ingreso de los animadores.

“Su humor no sigue un libreto continuo, sino historias que nacen de diferentes textos. No teníamos claridad del momento exacto para ingresar a entregarle sus merecidas Gaviotas”, detalló. Incluso reconoció que la situación fue “rara”, ya que no lograban identificar el cierre para que los animadores entraran en escena.

Ante los reclamos por no permitirle despedirse del público, Merino reveló una medida adoptada en el momento: “Cuando vimos que ella no pudo despedirse, inmediatamente se envió una cámara a su camarín y pudo hablarle a toda la audiencia”.

Desde la organización recalcaron que Asskha Sumathra cumplió los 50 minutos pactados y que obtuvo sus dos Gaviotas, insistiendo en que no existió censura, sino un ajuste a la estructura del show y al cronograma de una jornada que buscaba evitar extenderse más allá de lo previsto.

