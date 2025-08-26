Fran Virgilio reaparece en sus redes sociales tras polémica de infidelidad por parte de Karol Lucero: "Enfocada en cuidarme, con terapia"

Luego de que Karol Lucero reconociera públicamente haber sido infiel con la DJ Isi Glock, su esposa, Fran Virgilio, rompió el silencio y se refirió por primera vez a la situación.

Todo comenzó cuando la DJ insinuó en una transmisión en vivo por su cuenta de Instagram que había tenido un encuentro íntimo con Karol, algo que él mismo terminó confirmando.

"Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí", señaló Karol Dance la semana pasada.

Ahora, a través de sus redes sociales, la influencer agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores y aseguró que en este complejo momento ha estado centrada en su bienestar personal y en procesos terapéuticos.

"Estuve ausente, enfocada en cuidarme, con terapia, acompañada de mi familia y amigas", aseguró Virgilio.

Luego, agregó que: "Estos procesos son largos pero también de mucho aprendizaje".

Finalmente, bajo esta misma línea, Fran aprovechó la instancia para aclarar que nunca ha hablado con los medios, y que ahora menos lo hará, ya que "no podría lucrar con algo que me genera tanto dolor".

"Cuidense mucho, los quiero y gracias", cerró la influencer.

