Fran Virgilio lanza dura indirecta desde EE.UU. y seguidores apuntan a Karol Lucero: “Qué te puedo decir…”

Parece que el drama entre Fran Virgilio y Karol Lucero todavía tiene capítulos por contar. Después del mediático quiebre entre ambos —tras la supuesta infidelidad del comunicador con la DJ Isi Glock—, la empresaria decidió armar las maletas y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Pero, aunque cruzó el continente, sus publicaciones siguen dando que hablar.

Esta vez, un TikTok cargado de indirectas encendió las alarmas de sus seguidores, quienes aseguran que el video es un claro “palo” para su ex. En el registro, Fran utilizó un fragmento de la canción “Maps” de Maroon 5, un tema que habla de traición y arrepentimiento en el amor.

"Estuve ahí para ti en tus tiempos más oscuros, estuve ahí para ti en tu noche más oscura. Pero me pregunto dónde estuviste tú cuando yo estaba en mi peor momento, de rodillas, y dijiste que me respaldarías", se escucha en el video, pero en inglés.

Junto al clip, la chilena dejó un texto que muchos interpretaron como una bomba directa: “Qué te puedo decir…”.

Con solo esa frase, Virgilio encendió las redes. Los fanáticos aplaudieron su actitud y destacaron cómo ha sabido recuperarse tras el escándalo que la sacudió apenas nueve meses después de su matrimonio.

Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como “La única chilena valiente que tiene amor propio” o “Estás mucho mejor sola, no vuelvas con alguien que no te respetó”.

Mientras tanto, Karol Lucero mantiene silencio total.

