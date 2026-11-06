Fran Valenzuela presentará categoría y competirá por un premio en los Latin Grammy

Una nueva presencia chilena se sumará a la próxima edición de los Latin Grammy. Francisca Valenzuela fue confirmada entre los artistas que tendrán la misión de presentar una de las categorías de la premiación, que se desarrollará el jueves 12 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

La intérprete nacional participará en "La Premiere", instancia que antecede a la ceremonia principal y donde se entrega la mayor parte de los reconocimientos de la Academia Latina de la Grabación.

Pero su presencia no se limitará a la conducción. Valenzuela también llegará como nominada a la categoría Mejor Canción Alternativa gracias a "Bugambilia", composición incluida en su álbum "Maldita", publicado en 2026.

La artista chilena tendrá una competencia que incluye a otra representante nacional: Mon Laferte, quien postula con "1:30". La lista de nominados se completa con Jorge Drexler, por "Ante la duda, baila"; Dante Spinetta, con "El Reset"; y Bruses, por "Querida Amalia".

Tras "La Premiere", la atención se trasladará al MGM Grand Garden Arena, recinto que recibirá la ceremonia principal de los Latin Grammy 2026.

De esta manera, Francisca Valenzuela tendrá una jornada con dos roles en la premiación: subir al escenario para presentar uno de los galardones y competir por uno de los reconocimientos de la música latina.

PURANOTICIA