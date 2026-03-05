Fran Maira se defiende tras ola de críticas por sus oraciones tras accidente: “Nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer”

Fran Maira vuelve a estar en el ojo del huracán. La exchica reality y figura televisiva salió a responder a la avalancha de críticas que recibió en redes sociales por sus recientes publicaciones, donde pide por la salud de Mayerson Zapata, el motorista que resultó gravemente herido en el accidente de tránsito que ella protagonizó la semana pasada.

Lejos de guardar silencio, la actual cantante urbana ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir varias imágenes de carácter religioso, acompañadas de mensajes y plegarias en los que pide por la recuperación del joven.

Uno de los posteos que más llamó la atención fue una extensa oración dirigida a la Virgen del Carmen, donde menciona directamente al afectado.

"Oh Virgen Santísima Inmaculada, Belleza y Esplendor del Carmen. Madre del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad a quien viste tu santo escapulario, recurro a ti en este momento para pedirte por MAYERSON ZAPATA PARA QUE DIOS OBRE CON SU GLORIA DIVINA SU RECUPERACIÓN TOTAL", publicó en su perfil.

Sin embargo, las reacciones no tardaron en aparecer y muchos usuarios cuestionaron que recurriera a mensajes religiosos en medio de la polémica. Frente a ese escenario, la influencer decidió salir a responder de forma directa.

"Por favor, nadie tiene derecho a decirle a otro en qué creer, en qué no creer y cómo creer", lanzó.

En la misma línea, la ex participante de Gran Hermano insistió en que su intención no era generar debate, sino expresar su fe en un momento complejo.

"La fe o creencia espiritual de cada uno es personal y lo único que estoy pidiendo es luz en estos momentos. Por favor les pido que respeten eso".

Cabe recordar que, tras el accidente, Maira fue detenida y posteriormente formalizada por la justicia. En la audiencia, quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional mientras avanza la investigación por cuasidelito de lesiones graves.

