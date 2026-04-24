Fran Maira rompe el silencio tras brutal accidente con motociclista: "Nunca se me va a olvidar..."

A dos meses del impactante accidente que la sacó de circulación mediática, Fran Maira reapareció con un relato que remece. La artista, que hasta ahora se había refugiado en el silencio tras el atropello que dejó a un joven en riesgo vital, decidió hablar y lo hizo sin filtro, removiendo todo lo que vivió esa noche.

Durante este tiempo, sus escasas publicaciones solo apuntaban a pedir cadenas de oración por la recuperación de la víctima. Pero ahora, la historia dio un giro: la cantante encendió la cámara y expuso su versión, abriendo una ventana a uno de los episodios más duros de su vida.

"El 23 de febrero estaba preparando mis cosas para al otro día que tenía ensayo para el baile y mi trabajo, y en 24 horas, a esa misma hora, estaba sentada en una esquina viendo cómo alguien estaba luchando por su vida y ahí entendí lo frágil o cómo la vida en un segundo te puede cambiar", partió diciendo en Instagram.

El momento que lo cambió todo

El relato de Fran Maira describe el instante del impacto como algo que todavía la persigue: "Estaba a punto de llegar a mi casa y de la nada siento un ruido fuertísimo que nunca se me va a olvidar, así como si un meteorito hubiera caído arriba de mi auto (...) quedé congelada. No sabía qué hacer. No entendía lo que había pasado. Lo primero que hice fue intentar acercarme a Mayerson, pero él ya estaba rodeado de muchas personas. Ya habían llegado los bomberos en segundos", relató.

Desde ese momento, aseguró que su única preocupación fue el estado del joven afectado, quien hoy continúa recuperándose. Sin embargo, también dejó entrever el peso emocional que ha cargado desde entonces.

"Lo que más me preocupaba es que esa persona estuviera bien. Y de ahí ustedes vieron todo lo que pasó después. Pero en estos 59 días que han pasado, literalmente me caí en un hoyo y como que no encontraba la salida de cómo salir del hoyo. Sentir o saber que hay una persona herida y familias detrás y saber que yo también estoy involucrada en esto es como superduro y no se lo deseo a nadie", analizó.

Pese a sus intenciones de ver al joven, Maira aseguró que no ha podido concretarlo debido a las restricciones médicas.

"El está en una unidad en la clínica a la cual no puede recibir cierto tipo de visitas", señaló.

Aún visiblemente afectada, la cantante insiste en que sigue en shock, aunque agradece que la historia no haya terminado en tragedia. También dedicó palabras a quienes la han apoyado en medio de la tormenta.

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