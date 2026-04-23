Fran Maira reaparece en redes sociales tras choque a motociclista en Lo Barnechea

Después de semanas desaparecida de las fredes —y con más preguntas que respuestas tras el accidente de tránsito que protagonizó en febrero—, Fran Maira finalmente rompió el silencio pero no como muchos esperaban.

Nada de declaraciones propias por parte de la ex Gran Hermano, si no que fue Pancha Merino quien terminó exponiendo el esperado regreso.

El registro, que rápidamente empezó a circular, muestra a la cantante reincorporándose como jurado en el set de ¿Cuánto vale el show?, como si nada hubiera pasado.

Pero lo que realmente encendió comentarios fue el mensaje de Merino, que salió a respaldarla con la canción Unidas pa' brillar: "Ella sueña del todo y yo la impulso, nos damos luz... en este club no hay competencia, solo mujeres con potencia. Subimos todas, sin rivalidad, sororidad".

Por si fuera poco, en otra historia, la ex Gran Hermano apareció relajada, lanzando gestos a la cámara, mientras Merino agregó la canción "Go girl".

PURANOTICIA