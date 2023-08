Fran Maira nuevamente en contra de Coni Capelli en “Gran Hermano”

En una nueva prueba del líder llevada a cabo este martes en “Gran Hermano”, unas declaraciones de Francisca Maira sorprendieron a los seguidores del reality de Chilevisión.

Lo anterior se originó cuando en el reto, Fran quedó junto a Alessia y Rubén, momento en que comenzó a hablar mal de Constanza Capelli.

“En verdad, la Cony me cae como el p… de nuevo”, expuso entre risas, añadiendo que “no, no me cae mal, pero no sé…”, continuó.

Si bien no se entendió lo que siguió narrando, se entendió que no le habría gustado que Coni se “metiera” con Raimundo Cerda. “Se le subieron demasiado los humos, eso fue”, afirmó Maira, momento en el que Traverso le advierte: “Te lo dije desde el principio”.

“No, es que ella no era así… o sea, cuando la cachaba de afuera se veía piola. Pero acá andan los dos como con los humos arriba y eso a mí no me gusta”, explicó Fran, añadiendo sobre Raimundo que “quizás efectivamente van a ganar, pero eso no quita que no seas tan egocéntrico”.

“Lo que te decía es que sentí que… como que se les subió demasiado el ego. Y está bien, genial, qué rico que seas la más amada. De verdad, la mina es muy bacán, pero…”, continuó, momento en que se vio interrumpida por Rai, para volver luego a retomar sus dichos.

“No me gusta eso, como que se nota (la actitud). Lo encuentro bacán, pero…”, intentó explicar, momento en el que Alessia la interrumpe: “Yo no lo encuentro bacán, me da como vergüenza ajena. O sea, cada quien… pero a mí, personalmente, (no)”.

Esto llamo la atención de quienes siguen el reality de Chilevisión, ya que hace solo algunos días ambas andaban a los besos luego de una fiesta dentro del encierro.

PURANOTICIA