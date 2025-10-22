Fran Maira denuncia brutal episodio de violencia por parte de su pareja: sujeto fue detenido tras agredirla y destrozar su auto

Una fuerte denuncia hizo pública la cantante y exchica reality Fran Maira, quien acusó a su pareja de haberla agredido físicamente durante la madrugada en el Hotel Mandarín Oriental, en Las Condes.

Según reveló Emol, todo habría comenzado con una discusión sentimental dentro de la habitación del hotel. Pero lo que partió como un conflicto privado escaló rápidamente: Maira relató que su pareja perdió el control, la agarró con fuerza de los brazos y la zamarreó con violencia.

Como si eso fuera poco, el sujeto bajó hasta el estacionamiento y destruyó a golpes los vidrios del vehículo de la artista.

El caos terminó con la llegada de Carabineros, tras el llamado de la propia Fran Maira, quienes procedieron a detener al agresor en el lugar.

Actualmente, la ex Gran Hermano no ha entregado más declaraciones, pero se espera que el Ministerio Público tome acciones tras la denuncia.

