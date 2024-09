Fran Maira culpó a Oriana Marzoli por el quiebre de su amistad: "Ella provocó un terremoto"

Francisca Maira reveló el motivo del fin de su amistad con Oriana Marzoli durante «Ganar o Servir» de Canal 13.

Ambas discutieron luego de la reconciliación de "Fran" con Austin Palao, por lo que en el reality ya no se hablan tanto como antes.

La exintegrante de «Gran Hermano» en conversación con Sabélo y Raimundo Cerda, dijo que la nacida en Venezueña fue la culpable del término de la amistad.

“En el otro reality que hice me vi más loca, más sexual, pero aquí mostré lo que de verdad soy yo y he cuidado más las cosas”, declaró.

Maira sostuvo que tiene "súper claro" porque su relación ya no es la misma: "Fue por ella, porque ella me dio a entender que llegó sola y se va sola. Lo va a seguir haciendo, aunque me pase a llevar. Yo la veía como una amiga para tener afuera".

"Con Austin también me proyecto afuera, ya sea como amigos u otra cosa", aseguró.

Finalmente, afirmó que "no voy a tirar ninguna de las dos relaciones a la basura por la otra. Ella fue la que provocó el terremoto entre nosotras”.

