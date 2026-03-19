Fran Maira actualiza estado de salud de motorista atropellado por ella: “Oraciones que ya están dando frutos”

La exGran Hermano, Fran Maira, -quien actualmente está con arraigo nacional y firma mensual tras colisionar con un hombre que andaba en moto-, actualizó el estado de salud de la víctima.

Recordemos que el pasado 24 de febrero, la figura televisiva, protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, donde pasó a llevar a Mayerson Zapata, repartidor de delivery y conductor de la moticleta, siendo reanimado en el lugar y trasladado de urgencia a una clínica.

Horas después del choque, el padre del joven, Luis Zapata Jarmillo, señaló: "Tiene fractura craneal (...) Tiene el hígado destrozado, tiene las costillas destrozadas del lado derecho, tiene un pulmón destrozado que le afecta para respirar".

ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LA VÍCTIMA

Fran Maira ha publicado en sus redes sociales oraciones por la salud de la víctima, Mayerson Zapata.

Bajo esta misma línea, ahora la exchica reality posteó una nueva actualización del estado de salud de la víctima, dando a entender que Zapata ha ido evolucionando.

"Virgencita gracias x darme la fe que hoy siento más que nunca en mi corazón", escribió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, la cantante urbana añadió: "Gracias a todos por sus oraciones que ya están dando frutos. A todos los que quieran seguir apoyándonos con sus oraciones , gracias".

PURANOTICIA