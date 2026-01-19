Fran García-Huidobro y su ausencia en la Gala de Viña: ''Yo creo que no voy a ir nunca a la gala''

En la antesala de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, los paneles de espectáculos ya comenzaron a debatir sobre los invitados confirmados y las ausencias que marcarán la tradicional Gala. Una de las más comentadas es la de Fran García-Huidobro.

La conductora, recordada por años como uno de los rostros principales de la denominada “Noche Cero”, destacó siempre por su rol como animadora y por sus comentados looks. Tras su salida de Mega y su incorporación al equipo de Chilevisión, García-Huidobro decidió dar un paso al costado este año y no participar de uno de los momentos más icónicos del certamen viñamarino.

El tema fue abordado en el programa Zona de Estrellas, donde el panelista Hugo Valencia reveló que se contactó directamente con la animadora para conocer su postura frente a esta ausencia.

“La verdad es que hacerme un vestido para la gala, para cruzar la alfombra roja… cosa que sé que me va a dar mucha pena, mucha”, confesó la comunicadora, dejando en evidencia que la carga emocional fue determinante. En ese contexto, también recordó que en el pasado rechazó asistir a la gala cuando el Festival era transmitido por otra estación. “También me invitaron a la gala que animó años atrás la Tonka en el 13 y tampoco quise ir”, señaló.

Fran García-Huidobro fue categórica al proyectar su relación futura con la Gala de Viña del Mar. “Yo creo que no voy a ir nunca a la gala. Nunca. Porque siempre se me va a apretar la guata de no estar ahí, me da mucha nostalgia”, afirmó.

Eso sí, dejó una puerta entreabierta para un eventual regreso, aunque bajo una condición muy específica. “No creo que vaya nunca a la gala, a no ser que la vaya a animar”, concluyó.

PURANOTICIA