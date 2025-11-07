Fran García-Huidobro sufre accidente en pleno viaje a Perú para asistir a El Internado: “No estoy nada de bien”

Un gran susto pasó Fran García-Huidobro, quien está viviendo días intensos entre Chile y Perú. La animadora viaja todas las semanas al país vecino para ponerse al frente de la famosa “Asamblea del Fuego”, el temido cara a cara de El Internado. Pero esta vez, su paso por Lima terminó con un doloroso percance que la mandó directo a la clínica.

A través de sus redes, la conductora relató el accidente que la dejó con una mano lesionada. “Ya estoy aterrizando en Chile y tuve un percance, me caí en el aeropuerto de Lima... Y no estoy nada de bien, no puedo mover la mano, así que creo que voy a tener que llegar directamente a la clínica”, contó visiblemente afectada.

Minutos después, Fran apareció desde la clínica, con rostro de preocupación, explicando que fue directo a Urgencias luego de cumplir con su rol en el reality de Mega. Una verdadera maratón de profesionalismo y mala suerte.

Más calmada, la animadora compartió que el diagnóstico preliminar apuntaría a una fractura “de una cosa muy pequeñita en la mano”.

“No entiendo muy bien, pero la verdad es que me tienen que hacer un scanner. En la radiografía no se alcanza a ver, pero se presume que hay una fractura”, agregó, dejando claro que el golpe no fue menor.

Y aunque intentó tomárselo con humor, la lesión podría complicarle su apretada agenda. “Yo calculé que no me puedo lavar los dientes, así que me van a mandar con una muñequera, con remedios para el dolor y con una orden para hacerme el scanner ambulatorio”, detalló.

Finalmente, fiel a su estilo sarcástico, cerró con una frase que hizo reír a sus seguidores: “Por primera vez que vengo a una urgencia, en muchos años, y no quedo en la UTI”.

