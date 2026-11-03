Fran García-Huidobro responde con todo a Camila Nash y vincula sus diferencias a un conflicto con Julio César Rodríguez

Un nuevo enfrentamiento mediático protagonizan Fran García-Huidobro y Camila Nash, luego de que la chica reality cuestionara públicamente a la conductora y relatara episodios que, según su versión, marcaron la convivencia entre ambas en el programa «El Internado», de Mega.

La controversia escaló cuando García-Huidobro abordó los dichos de Nash donde, lejos de dejar pasar las críticas, planteó que el malestar de la influencer tendría otro origen y lo relacionó con su antigua historia sentimental con Julio César Rodríguez.

"Primero, quiero decir que Camila no tiene un problema conmigo, tiene un problema con Julio César. Y mientras ella no sea capaz de resolver lo que pasó ahí, que yo no sé lo que es", sostuvo.

La animadora explicó que lleva cerca de 21 años separada de Rodríguez y recordó que, durante ese período, ambos han tenido otras relaciones. También aseguró que ha mantenido una buena relación con algunas de las parejas más estables que ha tenido el periodista desde entonces.

Las declaraciones de Fran surgieron luego de que Nash expresara su rechazo a compartir nuevamente un espacio laboral con ella. En el programa "Juzgamos y nos Funamos", la influencer aseguró que verla en televisión le resulta desagradable y la describió como una persona constantemente enojada.

"No se me hace grata ni en persona, ni en la pantalla y menos como compañera de trabajo. Se me hace una mujer súper perseguida", afirmó.

Nash también recordó una situación que, según su relato, ocurrió después de un enfrentamiento entre participantes de «El Internado». Mientras caminaban, contó que intentó adelantarse porque necesitaba ir al baño, pero García-Huidobro la habría detenido con una tajante advertencia: "Nadie va delante mío, yo voy de primera".

Sin embargo, la respuesta de la conductora no se limitó a cuestionar el origen del conflicto. García-Huidobro también hizo referencia a una historia familiar que Nash habría relatado públicamente años atrás y planteó una interpretación sobre sus dificultades personales.

"Yo creo que Camila Nash, y esto lo voy a decir muy responsablemente, después de la historia que contó hace muchos años de su padre, ella tiene un problema con eso. Con el apego, no sé, no tengo la menor idea", señaló.

Finalmente, la actriz cerró su intervención diciendo que "te mandaría a hacerte ver, pero no soy tu amiga y no te tengo cariño. Espero tengas una carrera muy exitosa en TV haciendo reality y que enfoques tu enojo, tu frustración en la persona que corresponde. O tal vez en la situación que ocurrió".

PURANOTICIA