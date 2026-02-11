Fran García-Huidobro responde a Nacho Gutiérrez y aclara su presente en “Primer Plano”

Fran García-Huidobro rompió el silencio luego de que Nacho Gutiérrez revelara en televisión abierta una supuesta incomodidad de la animadora en su regreso a Primer Plano. Los comentarios, emitidos en el programa Hay que decirlo! de Canal 13, generaron repercusión inmediata y obligaron a la llamada “Dama de Hierro” a salir a aclarar la situación.

Todo comenzó cuando en el espacio analizaban la reciente polémica entre García-Huidobro y Cony Capelli. En ese contexto, Gissella Gallardo preguntó directamente a Gutiérrez si veía a Fran compartiendo panel con la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano.

“Absolutamente. Si tú me dices si vamos a ver el cara a cara… Francisca conoce el show más que cualquiera. Ya veo a Coni, Fran y Naya Fácil ahí”, respondió el conductor.

Sin embargo, fue más allá y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Está sentada con personas con las que ella no trabajaría, pero ella no elige a los panelistas”. Aunque no entregó nombres, actualmente el panel del estelar de CHV está compuesto por Vasco Moulian, Cecilia Gutiérrez, Francisca Merino, Pablo Candia y Danilo 21.

A través de sus historias de Instagram, Fran García-Huidobro abordó directamente la controversia. “Vengo llegando de un trámite muy importante, familiar, privado, pero muy importante”, comenzó diciendo, antes de explicar que había pasado la mañana “entregando explicaciones”.

“El resto de la mañana me lo he pasado entregando explicaciones por culpa de mi queridísimo Ignacio Gutiérrez Castillo, que dijo unas cosas sobre mí, sobre mi participación en Primer Plano, que son de su opinión personal, de su registro privado porque yo no he hablado con Nacho”, afirmó.

La animadora dejó entrever que posteriormente conversó con su amigo para aclarar la situación. “Ya quedamos los dos, él y yo, que cuando tengamos que hablar del otro vamos a tirar puro amor nomás, no vamos a hacer comentarios, para que el otro no tenga que salir a dar explicaciones, porque Nachito y yo nos queremos mucho… para qué digo, yo”, cerró.

Tras su abrupta e inesperada salida de Mega, este 2026 se concretó el regreso de García-Huidobro a Chilevisión, volviendo a Primer Plano, programa que condujo en sus inicios junto a Julio César Rodríguez.

Con sus declaraciones, la animadora dio por zanjada la polémica y descartó públicamente cualquier mala onda con sus compañeros de panel, en medio de un regreso que no ha estado exento de controversias.

