Fran García Huidobro no se guarda nada y da su opinión sobre el hombre más “funado” del 2025

El cierre de Only Fama en Mega fue cualquier cosa menos tranquilo. No sólo significó el adiós de su figura principal, Fran García Huidobro —quien armó las maletas para volver a CHV, su histórica “casa televisiva”—, sino que además dejó una estela de dardos, pases de factura y comentarios sin anestesia. Fiel a su estilo, la autodenominada “Dama de Hierro” no se fue piola y aprovechó disparar sin filtro.

En el mismo programa, Fran se lanzó con una pregunta incómoda: ¿quién sería, a su juicio, el personaje más “funado” del 2025? Contra todo pronóstico, no apuntó ni a Karol Lucero ni a Francisco Kaminski, ambos ya expuestos en el espacio. El nombre que terminó en la hoguera mediática fue otro: Mauricio Israel.

Todo ocurrió durante la sección "La Pizarra de la Abuela", donde Pamela Jiles, como panelista invitada, desfiló una lista de rostros polémicos. Pero para la animadora faltaba alguien clave en ese cuadro del escándalo.

"Yo creo que de todo ese grupo falta uno allá arriba que está en un croma, porque seguramente le da vergüenza salir a la calle. No puede ir a lugares públicos", lanzó Fran, antes de revelar sin rodeos que hablaba de Mauricio Israel.

Lejos de disimular, García Huidobro reconoció que lo suyo no era una crítica al azar. De hecho, dejó claro que existe una herida personal con el periodista, recordando el episodio en que este insinuó en Primer Plano que Julio César Rodríguez no era precisamente un buen padre.

"Es todo personal, aquí es todo personal", remató entre risas, aunque el mensaje quedó más que claro. En el espectáculo, nada es casualidad… y Fran se encargó de demostrarlo una vez más.

PURANOTICIA