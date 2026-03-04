La canción que lo cambió todo: Sammis Reyes desata ola de críticas por guiño musical que remite a su ex

Un simple posteo en redes sociales terminó convirtiéndose en el epicentro de un intenso debate digital. El protagonista fue Sammis Reyes, quien publicó una serie de fotografías junto a su pareja, Emilia Dides, y la hija de ambos, Mía, durante un paseo familiar en la Región del Biobío.

“Mi familia, mi todo”, escribió el exjugador de la NFL, acompañando las imágenes con un corazón y musicalizando la publicación con If I Ain’t Got You, de Alicia Keys. Sin embargo, lo que parecía un gesto romántico terminó generando controversia.

Fue una usuaria de TikTok quien advirtió que la canción elegida por Reyes es la misma que sonó durante el vals de su matrimonio con su exesposa, Nicole Kotler, en 2023. La pareja mantuvo una relación por más de diez años.

La revelación no tardó en viralizarse y desató una ola de comentarios críticos. “Yo descubro esto y me da toda la hu…, sinceramente”, “he dejado la cagá por menos”, “hay como mil canciones lindas y justo elige esa”, “no podí usar la misma canción, o sea podí… pero en realidad no podí”, “¿el Sami sabrá lo que significa el respeto y la prudencia?” y “esto no es casualidad”, fueron parte de las reacciones que se multiplicaron en la web.

Pero no todos se sumaron a las críticas. Un grupo de usuarios salió en defensa del exdeportista, restándole dramatismo a la situación. “Buscan hasta lo mínimo para hue…”, “¿se prohíbe todo el soundtrack del casamiento?”, “yo he dedicado la misma canción a varias personas”, “es su vida” y “¿y si les gusta la canción? Por Dios la gente que cree que se sienta con el derecho de opinar”, replicaron otros cibernautas.

La controversia se suma a días movidos para Reyes, quien recientemente protagonizó un mediático cruce con la organización del Festival de Viña del Mar y otros episodios que lo han mantenido en el centro de la conversación farandulera.

Por ahora, ni Reyes ni Dides se han referido a la polémica. Lo cierto es que, una vez más, las redes sociales demostraron que ningún detalle pasa desapercibido cuando se trata de figuras públicas.