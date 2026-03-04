Doctor Vidal en el ojo del huracán: Nicole Block revela íntima relación mientras era su paciente

Remeció el mundo del espectáculo. La actriz Nicole Block decidió romper el silencio y apuntó directamente contra el cirujano plástico Pedro Vidal, asegurando que mientras aún era su paciente se habría cruzado una línea que jamás debió traspasarse.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete publicó un extenso y duro descargo donde expuso que, en medio de un procedimiento médico, ocurrieron situaciones que —según sus palabras— "traspasaron esos límites de manera inquietante" y que "se generaron dinámicas que no correspondían a una relación estrictamente clínica".

Pero eso no fue todo. En su testimonio fue aún más directa: "El médico (Vidal) me buscó en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía. Esta situación contribuyó a profundizar esa asimetría y a desdibujar límites que, en una relación profesional de salud, deberían ser claros e inquebrantables", relató.

Doctor Vidal confirmó los hechos

Lejos de negar de plano la acusación, Pedro Vidal optó por una respuesta breve pero incendiaria. En conversación con Copuchas Chilenas, reconoció que sí hubo una relación íntima entre ambos.

"Llevo mucho tiempo en soledad, y de puro leso o quizás de ingenuo caí en su trampa y no tiene mayor importancia que eso, no he hecho nada malo, soy un adulto absolutamente normal y soltero", dijo brevemente al portal Copuchas Chilenas.

Como si la polémica no fuera suficiente, Block también reveló que el médico le habría mostrado registros audiovisuales de intervenciones realizadas a otros pacientes, algo que la dejó en shock. Según explicó, "este tipo de contenido me resultaba profundamente perturbador. Incluso después de manifestar explícitamente mi incomodidad y pedir que dejara de enviármelo, el envío de ese material continuó".

Pese a la gravedad de lo denunciado, la actriz aclaró que no difundirá imágenes ni datos sensibles de terceros. Sin embargo, insistió en que el foco debe ir mucho más allá del escándalo mediático, subrayando que es "necesario abrir una reflexión seria sobre algo fundamental: la confidencialidad médica y los límites éticos en la relación médico-paciente no son formalidades ni detalles secundarios".

