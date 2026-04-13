Fran García-Huidobro abandona el jurado de Fiebre de Baile y revela sus razones: “Hay mucho cahuín…”

Tras diversas especulaciones en el mundo del espectáculo, Francisca García-Huidobro confirmó su salida del panel de jueces de Fiebre de Baile, programa conducido por Diana Bolocco.

En el último capítulo del estelar de Chilevisión, la "Dama de Hierro" no se guardó silencio y aclaró su futuro laboral, donde a la vez explicó los motivos detrás de este cambio en su carrera televisiva.



Tal como explicó Fran, su salida se debe a una reestructuración programática del canal, ya que la animadora asumirá la conducción de Plan Perfecto junto a Eduardo de la Iglesia a partir del próximo lunes 20 de abril.

La presentadora de televisión, explicó que este nuevo desafío profesional requiere un ajuste en su carga laboral y horarios, por lo que le impide continuar en el estelar de Chilevisión.



Pero eso no es todo, ya que Fran aseguró que independientemente de su salida del programa de baile, mantendrá de igual forma su vínculo con el estelar, ya que en su nuevo trabajo habrá un espacio de análisis sobre lo que ocurre dentro de Fiebre de Baile.

"Le agradezco, sobre todo al público que está en el estudio. Me voy porque la empresa nos necesita en otros lugares. Diana, tú lo sabes. Por requerimientos de la empresa, tengo que hacer otros horarios. Mi promesa es que Plan Perfecto va a ser una resonancia de Fiebre de Baile, porque descubrí que aquí hay mucho cahuín, pero que, por el tiempo del programa, no alcanza. Me voy a cahuinear de Fiebre de Baile a otro horario. Voy a volver igual", sentenció Gacría-Huidobro



Además, Fran aprovechó la instancia para dedicar palabras a su compañero de jurado, Vasco Moulian: "Cualquier cosa que yo vea, rara, cahuinera, que ustedes tienen con mi compañero Vasco, una pifia, un garabato: yo, personalmente, me voy a encargar de cada uno de ustedes. Porque dejaré a este hombre solo".

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