“Fracasé mucho”: Chapu Puelles y la etapa que lo transformó lejos de la TV

Francisco “Chapu” Puelles abrió su lado más íntimo en conversación con Rodrigo Sepúlveda en Te lo Cedo de Zapping, donde repasó los momentos clave de su vida personal y profesional, marcados por la exposición temprana, una abrupta salida de la televisión y un proceso de reinvención lleno de tropiezos.

El actor reveló que desde joven tenía la idea de retirarse temprano de la TV, decisión que se concretó cuando, a los 35 años, terminó su contrato en teleseries sin nuevos proyectos a la vista. “Fue como decir: esta es la oportunidad”, recordó. Tras ello, pasó siete años dedicado a emprendimientos y trabajo social, una etapa que define como compleja: “Fracasé mucho. Me pegué mil golpetazos contra una pared”.

Hoy, asegura que ese recorrido le permitió volver con otra mirada. “Ahora estoy de vuelta en este sistema valorando cada minuto”, afirmó.

Puelles también recordó su paso por Calle 7, programa que lo lanzó a la fama. Si bien lo define como una “gran ventana”, reconoce que la sobreexposición y la farándula de la época tuvieron un alto costo emocional. “No supe manejar la fama”, confesó, agregando que actualmente prefiere enfocarse solo en lo que puede controlar: su actuar y su entorno cercano.

