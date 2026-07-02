Formalizan a exchico "Rojo" Miguel Garcés por presunta agresión sexual: dictan medidas cautelares y enfrenta demanda de divorcio

El cantante Miguel Garcés, exintegrante del programa "Rojo, Fama Contrafama", fue formalizado en el Juzgado de Garantía de Puente Alto por el delito de presunta agresión sexual, en el marco de una investigación que recién comienza.

La información fue dada a conocer por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien señaló que la audiencia se realizó el martes 30 de junio. En esa instancia, el tribunal dio inicio a la investigación formal y decretó medidas cautelares en contra del artista.

"Ayer se realizó una audiencia en el juzgado de Puente Alto porque el ex chico Rojo, cantante, hermano de Óscar Garcés, Miguel Garcés, fue denunciado por un delito de agresión sexual. Y ayer se realizó una audiencia donde quedó formalizado por este presunto delito, obviamente hasta que la justicia determine lo contrario uno tiene que hablar de presunto", relató Gutiérrez a través de sus redes sociales.

Posteriormente, la comunicadora entregó nuevos antecedentes en el programa "Hay que decirlo", donde explicó el alcance de la resolución judicial.

"Pero sí quedó formalizado. Eso significa que se va a iniciar una investigación... y con medidas cautelares. Esto también va a traer consigo un proceso de divorcio culposo por parte de su señora. Hay varias aristas de este caso que me imagino que van a salir a la luz en la medida que vaya avanzando el proceso", complementó la periodista.

De acuerdo con la información entregada por Gutiérrez, la denuncia también habría tenido consecuencias en el ámbito personal del cantante. Tras conocer la acusación, la esposa de Miguel Garcés habría presentado una demanda de divorcio culposo, con el objetivo de poner fin al matrimonio que ambos consolidaron durante los años en que residieron en México.

Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles específicos de la denuncia, debido a que la investigación se encuentra en desarrollo.

La periodista aseguró que intentó obtener la versión de las partes involucradas, aunque sin resultados.

"Yo me comuniqué con ambas partes, pero ninguna quiso referirse al tema", afirmó.

Miguel Garcés, por su parte, no ha emitido declaraciones públicas respecto de la causa.

Miguel Garcés alcanzó notoriedad nacional en 2003, cuando obtuvo el segundo lugar de la segunda generación de "Rojo, Fama Contrafama", siendo superado únicamente por Mario Guerrero.

Posteriormente desarrolló parte de su carrera artística en México, donde permaneció por más de una década y participó en Latin American Idol. Tras la pandemia regresó a Chile, integrándose a programas como "The Covers".

Además, forma parte de una conocida familia ligada al espectáculo y al deporte. Es hermano del actor y exchico reality Óscar Garcés y del exarquero de la Selección Chilena, Paulo Garcés, quien también defendió los colores de Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Asimismo, es padre de Fernanda Garcés, ganadora del programa "Aquí se Baila" en 2023 e integrante del ballet del Festival de Viña del Mar 2026.

PURANOTICIA