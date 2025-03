Fontaines D.C. cancela su presentación en Lollapalooza Chile

Malas noticias para los fanáticos de Fontaines D.C, luego de que la banda irlandesa cancelara su presentación en Lollapalooza 2025, festival que los traería a Chile el próximo viernes 21 de marzo.

En concreto, la destacada y premiada agrupación no podrá realizar ninguno de sus shows en Latinoamérica, por lo que no subirá al escenario en México, Chile, Argentina, Brasil ni Colombia.

Fue el propio grupo irlandés de post-punk quienes dieron a conocer la información a través de sus redes sociales, donde especificaron los motivos que los llevan a suspender su presentación, la que se debería a problemas de salud de uno de sus integrantes.

“Lamentamos comunicar que, debido a una seria hernia discal de Grian, el show de Fontaines D.C. programado para el viernes 21 de marzo en Lollapalooza Chile deberá ser cancelado, así como también toda su gira por Latinoamérica, incluyendo México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Le deseamos una pronta recuperación”, fueron parte de las palabras de Lollapalooza para dar a conocer la noticia.

“He estado muy emocionado de tocar en estos hermosos países durante años, y realmente duele estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero me han aconsejado hoy que necesito atención médica urgente”, detalló el propio músico, donde agregó para terminar: “Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes”.

Cabe mencionar que Fontaines D.C., eran uno de los shows más esperado por los asistentes a Lollapalooza 2025, ya que su presentación marcarían su debut en nuestro país.

