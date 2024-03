Florinda Meza emprende acciones legales por bioserie sobre “Chespirito”

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños más conocido “Chespirito”, anunció que emprendió acciones legales, contra María del Carmen Rotter, directora general de Televisa, por la realización de una bioserie sobre su difunto esposo.

Efectivamente Max (conocido anteriormente como HBO Max), aseguró que esta trabajando en una producción llamada “Sin querer queriendo”, que contará la historia personal del afamado humorista mexicano.

Según el sitio mexicano Ventaneando, Meza no se opone a que se haga la producción, sino como ella será retratada en la historia, incluso acusa a Rotter de “haber revelado información confidencial” con el fin de llevar a cabo, el proyecto.

“La señora Florinda Meza no se opone a que exista una serie del maestro Gómez Bolaños, lo único que quiere es que se haga correctamente y que se solicite la autorización a las personas titulares de los derechos”, comentó Mariana Olascoaga, abogada de la actriz azteca.

“La información que tenemos es que la bioserie es de la historia de don Roberto Gómez Bolaños, pero no se puede contar sin Florinda Meza”, agregó.

VERSIÓN DE FLORINDA MEZA

Por otra parte, en un video en su canal de youtube, quien interpretaba a “Doña Florinda” en la popular serie “El Chavo del 8”, confirmó su postura: “Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto, es mentira. Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, causaría un gran dolor si mi ‘Robert’ aún viviera”, aclaró.

“A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho una llamada telefónica, o sea ¿tampoco importa la opinión o autorización de la viuda, que aún vive? Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada. Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar”, concluyó.

Cabe recordar que Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza estuvieron juntos como pareja, desde la década de los setentas, pero se casaron en 2004, y se mantuvieron unidos hasta la muerte de “Chespirito” en el año 2014.

Según múltiples reportes y entrevistas por parte de los mismos protagonistas de la serie, la relación entre ambos y la influencia “negativa” de ella en la parte creativa, hizo que se produjeran roces entre los miembros del elenco del “Show de Chespirito” como Carlos Villagrán (Kiko) y María Antonieta de las Nieves (Chilindrina), lo que provocó diferentes quiebres, tanto públicos como privados.



PURANOTICIA