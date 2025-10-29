¡Floricienta vuelve a Chile! Florencia Bertotti promete un show lleno de nostalgia y sorpresas

Florencia Bertotti, la recordada protagonista de Floricienta, está de regreso y no viene sola. Con su gira Otra Vuelta Tour, la actriz y cantante argentina promete conquistar nuevamente a sus fans chilenos.

Tras agotar 12 funciones en Buenos Aires, Bertotti llegará el 12 de diciembre al Teatro Caupolicán con un espectáculo que mezcla emoción, energía y un recorrido por los recuerdos que marcaron a toda una generación. Pero no solo serán hits de Floricienta: el repertorio incluirá también canciones de Niní y de su carrera como solista, asegurando un show variado y lleno de sorpresas.

Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket, con precios que van desde $46.400 hasta $85.840. Los fans están atentos, y algunos aseguran que podría haber momentos inéditos que revivirán la magia de la serie.

FLORICIENTA

Floricienta es una telenovela argentina dirigida al público juvenil e infantil, creada por Cris Morena y estrenada en el año 2004.

La historia toma inspiración de clásicos como La Cenicienta y La novicia rebelde, y sigue las aventuras de Florencia, una joven niñera que llega a la mansión de la familia Fritzenwalden y termina enamorándose de Federico, el hijo mayor.

La serie combina comedia, romance, drama y música, y alcanzó un éxito internacional notable, llegando incluso a generar adaptaciones en distintos países.

