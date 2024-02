Florencia de la V: Panelista argentina insulta a Cecilia Bolocco tras comentarios contra Máximo Menem

La panelista del programa “Intrusos” de Argentina, Florencia de la V, insultó de manera muy gráfica a la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco tras ser confrontada por usuarios de redes sociales, por dichos en contra del hijo de la conductora, Máximo Menem.

Cabe recordar, que la semana pasada, en el programa de espectáculos y farándula, se refirieron a la participación del hijo de la ex reina de belleza y el ex presidente trasandino, Carlos Menem, en el programa Top Chef VIP de Chilevisión.

En esa oportunidad, De La V, fue muy crítica con el joven y aseguró que: “Este chico nunca en su vida entró a una cocina. No sabe lo que es, fue criado, lo más probable, con 5 o 6 empleadas”.

Esto provocó que muchas personas fueran al instagram de la panelista, para defender a Menem Bolocco, sin embargo, ella no se lo tomó de la mejor manera y se refirió en duros términos a la ex Miss Universo.

En un pantallazo, que hizo público la periodista Cecilia Gutiérrez, la argentina trató de manera ofensiva y grosera a Cecilia Bolocco, a través de unos mensajes directos: “Mejor no me hable de la madre, una gol** cazafortunas”, escribió.

"Prefiero ser hombre y no una p*** come viejo, genocida”, lanzó Florencia, sin filtros, para luego escribir: “Ustedes y su doble moral. Tu comentario no me ofende, orgullosa mamá travesti”.



(Imagen:@ceci.gutierrez)

