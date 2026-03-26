Florencia Berner se casa otra vez: boda en Miami desata comentarios por su “doble matrimonio”

¡Hay matrimonio —y con doble celebración incluida— en la farándula! La actriz Florencia Berner decidió dar el gran paso y sellar su historia de amor con Dylan Taylor, en una ceremonia que parecía sacada directo de una película romántica.

El escenario elegido fue nada menos que Miami, donde la intérprete —actualmente en pantalla con Reunión de Superados— dijo “sí, acepto” en una boda playera íntima, digna de postal gringa.

Con un look relajado pero calculado, la intérprete apostó por un vestido bohemio, mientras él se fue a la segura con tonos beige y neutros.

Pero ojo, que esta historia tiene su giro: no es la primera vez que pasan por el altar. Sí, porque en enero ya habían celebrado un matrimonio en Chile, en un evento mucho más masivo en Chicureo. O sea, amor hay, pero también ganas de festejarlo en grande —y en distintos formatos.

A través de redes sociales, Berner no ocultó su felicidad y compartió imágenes del momento junto a un mensaje que lo dice todo: “Por una nueva vida juntos. Literal y legal. Un sueño”.

PURANOTICIA