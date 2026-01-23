Fiscalía española archiva investigación contra Julio Iglesias por denuncias de abusos ante falta de jurisdicción

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española anunció que archivará la investigación contra el cantante Julio Iglesias , al que dos exempleadas de su servicio doméstico acusaron de abusos.

El Ministerio Público alegó que no tiene competencias para valorar unos presuntos hechos que habrían ocurrido en el extranjero, específicamente en República Dominicana y Bahamas , según la resolución publicada este viernes.

La institución había abierto diligencias preprocesales, una fase preliminar destinada a evaluar si el caso entra dentro de sus competencias y si hay base para seguir adelante.

Según expertos consultados por la agencia Europa Press, no hay posibilidad de recurrir la decisión de la Fiscalía .

Dos mujeres, una de las cuales trabajó como empleada doméstica para el artista de 82 años y la otra como fisioterapeuta, acusaron a Julio Iglesias de haber "normalizado el abuso" sexual e impuesto un ambiente coercitivo, amenazante y violento en sus residencias .

Las acusaciones se publicaron la semana pasada en un reportaje de investigación realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision.

El artista las calificó como "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Después de que la Fiscalía le negara el acceso a detalles de las diligencias, Iglesias publicó esta semana en Instagram capturas de pantalla de conversaciones que supuestamente habría mantenido en los últimos años con las denunciantes.

Estas mostraban mensajes afectuosos y de agradecimiento que ambas le habrían enviado después de que se produjeran los supuestos abusos.