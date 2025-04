Fiscalía detalla por qué Tonka Tomicic no avanzó con su formalización en caso Relojes

Luego de más de dos años desde que su nombre se vinculó públicamente al denominado "Caso Relojes", la Fiscalía Occidente decidió no seguir adelante con la investigación penal en contra de la animadora Tonka Tomicic. La decisión fue presentada recientemente ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, y aunque puede interpretarse como un cierre parcial para la exrostro televisivo, desde el Ministerio Público fueron enfáticos en aclarar que esto no equivale a una declaración de inocencia.

“Cite a audiencia a los intervinientes para comunicar la decisión de no perseverar, respecto de los siguientes imputados, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”, señala el escrito judicial donde se oficializa el fin de las diligencias contra Tomicic.

Según diario La Tercera, una de las principales razones por las que no se avanzó hacia una formalización fue la falta de una querella por parte del Servicio Nacional de Aduanas en contra de la animadora. Si bien, en términos legales no se requiere de dicha acción para investigar el delito de contrabando, su ausencia fue determinante para la estrategia del fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza.

“Durante el periodo de investigación no se reunieron antecedentes suficientes para enfrentar un juicio en su contra, pero no es un sobreseimiento en que se reconozca que no hubo delito ni participación”, explicó una fuente con conocimiento del caso. En otras palabras, la decisión de “no perseverar” no borra automáticamente la sospecha, pero sí impide que la causa avance por ahora.

Tomicic apareció mencionada en la causa en 2021, luego de que se revelara que su entonces esposo, Marco Antonio López, conocido como “Parived”, estaba vinculado a una red que internaba ilegalmente al país relojes y joyas de lujo, muchos de ellos robados en el extranjero. Algunas especies de alto valor fueron facilitadas a López por los cabecillas de la organización, quienes ahora sí serán llevados a juicio oral por la Fiscalía.

En el caso de “Parived”, logró salir recientemente del centro de la investigación tras acordar un juicio abreviado, quedando fuera de la figura de asociación ilícita con la que inicialmente se le había vinculado.

Tomicic, en tanto, deberá esperar a que el tribunal fije una audiencia para que la Fiscalía explique oralmente su decisión de no continuar con la causa. Recién entonces podrá cerrar oficialmente esta etapa que tuvo alto costo para su carrera pública: fue desvinculada de Canal 13 y quedó fuera de campañas de importantes marcas. Sin embargo, actualmente ha comenzado a reconstruir su imagen a través de redes sociales, con un docureality que retrata su vida actual, en lo que muchos describen como “una especie de resurgimiento”.

