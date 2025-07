"Finalmente se hizo justicia": Naya Fácil anuncia que ganó juicio contra Natalia Casas-Cordero quien la demandó por injurias y calumnias

Finalmente se realizó el polémico juicio entre Naya Fácil y Natalia Casas-Cordero, luego de que la administradora de la cuenta "Maldita Farándula" interpusiera una demanda en contra de la influencer por el delito de injurias y calumnias.

El tribunal desestimó la acción legal contra Naya, quien dio a conocer esta noticia a través de su de Instagram, además de celebrar con sus cercanos este triunfo judicial.

"Mis facilines, gané, gané, de verdad no lo puedo creer. Estoy demasiado feliz”, fueron las primeras palabras de la joven de 27 años.

“Era de verdad lo que esperaba escuchar, pero también dije ‘¿sabes qué más? Que sea lo que tenga que ser’. Yo sé, y siempre se los he dicho, cómo actúo en la vida, sé las cosas que digo. Mostraron los videos y yo jamás a ella la he denostado a ella como persona”, sentenció Naya.

Luego, agregó que “el juez obviamente vio todas las pruebas de ella, vio las mías, y vio quién estaba diciendo la verdad. Y por eso salí, obviamente, libre de esto”.

“Hasta mi hermana tuvo que declarar... obviamente nosotros no teníamos nada preparado. Dijimos netamente lo que hemos vivido durante tantos años, nada más. No lo puedo creer... finalmente se hizo justicia”, complementó.

EL CONSEJO DE NAYA FÁCIL

Bajo este contexto, Naya Fácil se tomó el tiempo de aconsejar a sus "facilines".

“Lo que sí, quiero mandar un mensaje importante ahora que gané: de verdad tomen el peso cuando ustedes están siendo hostigados por alguien en redes sociales. Si yo me vi demandada por alguien fue porque no le tomé el peso. Yo me imaginaba que era un show de redes y ya. Pero imagínense que aún siendo yo la denunciada, gané”, sostuvo la influencer.

“La verdad salió a la luz (...) El karma existe, mis facilines... actúa bien (y) te ira bién; actúa mal y también te irá mal: aplica para todo tipo de circunstancias en la vida”, cerró.

PURANOTICIA