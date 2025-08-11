"El mejor regalo": Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron que se convertirán en padres

En medio de su viaje por Dubái, la pareja publicó un video donde el deportista besa la pancita a la modelo y confirma la noticia.
Sammis Reyes y Emilia Dides dieron a conocer que se convertirán en padres por primera vez.
En medio de su viaje por Dubái, la pareja publicó un video donde el deportista besa la pancita a la modelo y confirma la noticia: "El mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor".
Rápidamente, la publicación en Instagram se llenó de comentarios felicitando a la pareja.
Personajes de diversos ámbitos como Kel Calderón, Pollo Castillo, Ignacia Antonia, Ignacio "Jaula" Bahamondes, Maite Rodríguez, Michelle Carvalho y Kidd Voodoo felicitaron a los futuros padres.
Cabe señalar que Emilia Dides y Sammis Reyes confirmaron públicamente su relación en la pasada Gala del Festival de Viña del Mar.
VIDEO:
(Video e imagen: @Sammisreyes)
PURANOTICIA