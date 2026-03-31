Final de Mundos Opuestos termina en caos: Daúd Gazale protagoniza violento episodio tras perder la competencia

Lo que debía ser una noche de celebración terminó convertido en un verdadero escándalo tras la gran final de Mundos Opuestos. Y es que Daúd Gazale simplemente perdió el control luego de caer en el duelo decisivo frente a Juan Pedro Verdier, en una prueba que se desarrolló nada menos que en la explanada del Estadio Nacional.

Durante la competencia, el exfutbolista ya había mostrado señales de molestias, lanzando reclamos constantes contra la producción del reality. ¿El motivo? Aseguraba que estaban interviniendo la estructura que sostenía las cuerdas donde ambos competidores se afirmaban, algo que —según él— terminó jugándole en contra.

La prueba, que ya era extrema, exigía balancearse en un arnés a 20 metros de altura para así poder rescatar 15 pañuelos, luego trepar una estructura metálica con ayuda de una palanca y, como broche final, destruir una esfera de concreto a martillazos. Un circuito de alto impacto donde cualquier detalle podía marcar la diferencia.

Pero eso no es todo, ya que lo que vino después fue aún más impactante que la competencia en sí. Apenas se confirmó el triunfo del uruguayo, Gazale explotó sin filtro contra la producción del reality de Canal 13. Fuera de sí, pasó de los reclamos a la acción y protagonizó momentos de violencia, llegando incluso a lanzar golpes contra miembros del equipo en al menos dos ocasiones. La situación escaló tanto que tuvo que ser contenido por quienes estaban presentes para evitar que todo terminara peor.

En medio del caos, y en un giro que sorprendió a varios, el “Turco” logró recomponerse lo suficiente como para abrazar a Juan Pedro y felicitarlo por su triunfo, el mismo que le aseguró un premio de 50 millones de pesos.

Aun así, la tensión no desapareció. Gazale permaneció largos minutos sobre el escenario, visiblemente afectado, intentando procesar lo ocurrido. Desde lejos, se le veía discutiendo y dando explicaciones a su círculo cercano, que lo respaldó en todo momento, pese a que gran parte del público ya tenía como favorito al entorno de Karen Paola.

Más tarde, ya algo más calmado, enfrentó a la prensa y trató de justificar su reacción.

“Yo les decía, dejen de moverme porque yo tenía el columpio bien. Y ellos al cederme me dejaban más abajo y me quitaban el impulso. Entonces yo les volví a decir, ‘dejen de moverme, déjenme quieto, y se hacían los tontos’”, lanzó Gazale, intentando explicar el origen de su enojo.

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