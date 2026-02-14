Fin de una era: Sergio Lagos y Nicole ponen término a su matrimonio tras 20 años de relación

Luego de 20 años de relación, el animador Sergio Lagos y la cantante Nicole pusieron fin a su matrimonio, marcando el cierre de una de las historias de amor más reconocidas del espectáculo nacional.

La separación fue revelada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que el propio Lagos le confirmó el término de la relación. Según explicó, la decisión se habría tomado por el desgaste natural de la convivencia, descartando conflictos recientes o situaciones polémicas como detonantes inmediatos.

Si bien la pareja —que se casó en noviembre de 2011 tras varios años de pololeo— ya estaría viviendo en domicilios separados desde hace meses, ambos mantienen una buena relación familiar, especialmente por sus dos hijos en común. De hecho, continúan compartiendo instancias como celebraciones de fin de año y salidas recreativas.

La historia de Sergio Lagos y Nicole no estuvo exenta de dificultades. En 2017 se conoció públicamente que el animador fue infiel a la artista años antes, relación extramarital de la que nació un hijo, situación que derivó en una demanda de paternidad y que impactó fuertemente en la opinión pública.

Pese a ese episodio, la pareja decidió continuar junta y logró mantenerse durante años como uno de los matrimonios más estables del medio artístico chileno. Sin embargo, el quiebre confirmado recientemente pone fin a una relación que, a pesar de las adversidades, se sostuvo por dos décadas y dejó una huella significativa en la vida pública nacional.

PURANOTICIA