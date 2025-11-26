¿Fin de una era? Miranda envuelto en escándalo por supuesto quiebre interno

Tras meses de shows, éxito y estadios repletos, una verdadera bomba habría estallado en el mundo del pop argentino, luego de que se filtrara que Miranda estaría a un paso de bajarse de los escenarios por un largo rato y no precisamente por decisión artística.

Según el polémico periodista Ángel de Brito, la separación del dúo —que hace poco pasó por Chile— estaría nada menos que “confirmada”.



"Se filtró esto que vamos a ver ahora. Ustedes saben que les queda un show más a Miranda, que para mí es la mejor banda pop de Argentina. Ayer se filtró que se despedían, que el año que viene no van a tocar", lanzó sin filtro en su programa web Ángel Responde.

Pero el cahuín no quedó ahí. De Brito aseguró que un anuncio promocional que hablaba de un “último show hasta 2027” encendió todas las alarmas entre los fans.



"Después, cuando vieron esto, corrieron a decir 'saquen esto'. Medio que se les filtró", agregó, dejando entrever que el conflicto interno sería más grande de lo que parece.

Y aunque el conductor de LAM comentó que le gustaría que la pausa sirva para crear nueva música, deslizó que tensiones entre Ale Sergi y Juliana Gattas habrían explotado de forma irreversible.



"Ale Sergi está hinchado de los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo y ella es más volada, está en otra sintonía. Esto se notó en el show del fin de semana. Juliana estaba de muy mal humor, fallaba algo que le molestaba. No hablaron en toda la noche con el público", aseguró, encendiendo aún más la polémica.

Hasta ahora, Miranda guarda silencio absoluto, pero los rumores crecen minuto a minuto y los fans ya temen lo peor.

